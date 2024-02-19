Україну атакують дрони / фото Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж"

Цієї ночі російська окупаційна армія вкотре атакує Україну за допомогою безпілотних літальних апаратів

Про перші дрони командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило ще близько 21:00. Наразі повітряну тривогу оголошено у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

За останніми даними Повітряних сил, ситуація з російськими безпілотниками наступна:

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  • БПЛА у Кіровоградській області зі сходу у напрямку Кропивницького;
  • дрон на Кіровоградщині рухається у напрямку Кременчука;
  • БПЛА у західній частині Дніпропетровської області курсом на Кременчук;
  • БПЛА на околицях Дніпра.

Крім того, спостерігається активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Також начальник Херсонської міської військової адміністрації повідомив про обстріл міста з різного озброєння.

Інформація оновлюється....

Оновлено о 00:05: Дані по БПЛА від військових:

  • БПЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;
  • БПЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний.

Крім того, зберігається активність тактичної авіації РФ в акваторії Азовського моря, існує згроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено о 00:03: У передмісті Дніпра та у Кременчуці (Полтавська область) пролунали звуки вибухів, пише Суспільне.

Оновлено о 23:56: На Дніпро летить ракета, повідомляють Повітряні сили.

Останні атаки по Україні: що відомо

Вранці Повітряні сили відзвітували про знищення чотирьої ударних безпілотників типу "Shahed", які окупанти запустили в напрямку Харківщини із Бєлгородської області.

Згодом стало відомо, що українські воїни знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С на Східному напрямку.

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