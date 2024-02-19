Військові попередили про активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Цієї ночі російська окупаційна армія вкотре атакує Україну за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Про перші дрони командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило ще близько 21:00. Наразі повітряну тривогу оголошено у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

За останніми даними Повітряних сил, ситуація з російськими безпілотниками наступна:

Відео дня

БПЛА у Кіровоградській області зі сходу у напрямку Кропивницького;

дрон на Кіровоградщині рухається у напрямку Кременчука;

БПЛА у західній частині Дніпропетровської області курсом на Кременчук;

БПЛА на околицях Дніпра.

Крім того, спостерігається активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Також начальник Херсонської міської військової адміністрації повідомив про обстріл міста з різного озброєння.

Інформація оновлюється....

Оновлено о 00:05: Дані по БПЛА від військових:

БПЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;

БПЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний.

Крім того, зберігається активність тактичної авіації РФ в акваторії Азовського моря, існує згроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено о 00:03: У передмісті Дніпра та у Кременчуці (Полтавська область) пролунали звуки вибухів, пише Суспільне.

Оновлено о 23:56: На Дніпро летить ракета, повідомляють Повітряні сили.

Останні атаки по Україні: що відомо

Вранці Повітряні сили відзвітували про знищення чотирьої ударних безпілотників типу "Shahed", які окупанти запустили в напрямку Харківщини із Бєлгородської області.

Згодом стало відомо, що українські воїни знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С на Східному напрямку.

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