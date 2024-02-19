Цієї ночі російська окупаційна армія вкотре атакує Україну за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Про перші дрони командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило ще близько 21:00. Наразі повітряну тривогу оголошено у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
За останніми даними Повітряних сил, ситуація з російськими безпілотниками наступна:
- БПЛА у Кіровоградській області зі сходу у напрямку Кропивницького;
- дрон на Кіровоградщині рухається у напрямку Кременчука;
- БПЛА у західній частині Дніпропетровської області курсом на Кременчук;
- БПЛА на околицях Дніпра.
Крім того, спостерігається активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Також начальник Херсонської міської військової адміністрації повідомив про обстріл міста з різного озброєння.
Інформація оновлюється....
Оновлено о 00:05: Дані по БПЛА від військових:
- БПЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;
- БПЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний.
Крім того, зберігається активність тактичної авіації РФ в акваторії Азовського моря, існує згроза застосування авіаційних засобів ураження.
Оновлено о 00:03: У передмісті Дніпра та у Кременчуці (Полтавська область) пролунали звуки вибухів, пише Суспільне.
Оновлено о 23:56: На Дніпро летить ракета, повідомляють Повітряні сили.
Останні атаки по Україні: що відомо
Вранці Повітряні сили відзвітували про знищення чотирьої ударних безпілотників типу "Shahed", які окупанти запустили в напрямку Харківщини із Бєлгородської області.
Згодом стало відомо, що українські воїни знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С на Східному напрямку.