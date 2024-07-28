Атака на 'Саки': ЗСУ знищили винищувач Су-30СМ і могли пошкодити ще один літак

Дослідники опублікували супутникові знімки, на яких видно наслідки ударів.

Сили оборони знищили російський винищувач Су-30СМ під час нещодавньої атаки на військовий аеродром "Саки", що у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє OSINT-спільнота "КіберБорошно | CyberBoroshno" з посиланням на супутникові знімки. В результаті удару було знищено один Су-30СМ, ще один літак міг бути отримати пошкодження від уламків, зокрема видно сліди підтікання палива.

Станом на 23 липня на аеродромі "Саки" базувалися дев’ять літаків Су-24, ще п’ять Су-30СМ, три Су-30СМ2 з яких один не робочий і ще один Су-30.

Відео дня

Атака на "Саки"

Днями унаслідок удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму знищено РЛС окупантів, а також поранено двох російських військових.

Російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах зазначав, що ЗСУ вдарили ATACMS по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. У результаті є влучання по боєкомплекту, сталася пожежа.

Крім того, повідомляється, що ракета ATACMS уразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі. Було знищено установку радіолокаційної станції.

Вас також можуть зацікавити новини: