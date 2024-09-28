Цілі РФ було збито в різних регіонах України.

У ніч проти 28 вересня ворог вчергове запустив ракети та дрони по Україні. Під час повітряної атаки Силам ППО вдалося збити 2 керовані авіаційні ракети X-59/69 та 69 ударних БпЛА типу "Shahed". Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Загалом противник запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасового окупованого Криму, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із захопленої території Запорізької області, а також 73 "Шахеди" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ., мис Чауда - Крим.

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - додали у повідомленні.

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Повітряні цілі було знищено у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

"Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три - локаційно втрачено на території України", - зазначили у ПС ЗСУ.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що така атака на Київ стала вже десятою з початку вересня. За його словами, повітряна тривога у столиці тривала майже 3 години. Посадовець наголосив:

"Як і майже під час всіх атак протягом місяця, цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА. Попередньо - без змін, ті самі дрони на кшталт "Shahed". Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями".

Попко додав, що близько півтора десятка російських БпЛА, які летіли на Київ, було знищено силами та засобами ППО. За попередньою інформацією, відповідні служби зафіксували падіння уламків в Оболонському районі міста, через що було пошкоджено нежитлове приміщення.

"Інформація щодо постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - підкреслив начальник КМВА.

Обстріли РФ - останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти 27 вересня атакували Одеську область дронами, внаслідок чого загинуло троє людей. Також понад 10 осіб отримали поранення. Зокрема російські безпілотники влучили по житловому сектору - пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

Також повідомлялось, що 26 вересня Росія атакувала станцію "Укрзалізниці" в Сумській області. Внаслідок цього було поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження.

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