За словами журналіста, український Генштаб готував цю операцію, не погоджуючи її навіть із західними партнерами.

Операція в Курській області виявилася абсолютно несподіваною для вищого керівництва Росії, констатує журналіст видання The Insider Христо Грозєв, який спеціалізується на розслідуваннях про російських шпигунів за кордоном.

"Видно, що ця атака виявилася абсолютно несподіваною для вищого керівництва Росії. До речі, не тільки для вищого керівництва РФ. Виявляється, що український Генштаб готував цю операцію, не погоджуючи її навіть із західними партнерами, і це було спеціально зроблено, щоб не було витоку", – заявив Грозєв в інтерв'ю "Суспільному".

Журналіст сказав, що розмовляв із представниками кількох західних країн, які були здивовані масштабом і підготовкою цієї контратаки на території Росії.

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"І хоча першою реакцією з їхнього боку було, що це, найімовірніше, якась мінімальна психологічна операція, то вже після перших двох ночей контратаки у них змінилося ставлення. Вони вважають, що є шанс, щоб ці позиції закріпилися і це стане серйозним важелем для майбутніх переговорів", – продовжив Грозєв.

За його словами, важливо зараз спостерігати за реакцією спецслужбістів і олігархів у РФ.

"Я думаю, що це на багато важливіше, ніж видно з боку. Тому що наближені Путіна очікували, куди дійде російська армія до американських виборів, і щоб, виходячи з цього, з новим лідером США домовлятися про межі заморожування конфлікту. А зараз втрачається сенс в оригінальному плані як домовлятися. Я думаю, це має дуже дестабілізуючий вплив на керівництва Кремля. І найближчі дні, якщо ЗСУ залишаться на позиціях або далі пройдуть, то будемо бачити дедалі більше і більше хаосу і втрати концентрації в стратегії Росії", – прокоментував журналіст.

Грозєв зазначив, що олігархи РФ очікують припинення санкцій, а для цього потрібні певні умови для переговорів із Заходом. "І якщо в наступні кілька місяців не буде прикладів такого-то тактичного успіху (Росії), і не варто очікувати якоїсь домовленості (із Заходом), то вони готові повернутися проти Путіна. І події в Курській області, я думаю, підштовхують до цього сценарію", – сказав Грозєв.

Операція України в РФ

Вранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Офіційно українське військове командування ситуацію не коментує. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що війна переходить "на територію агресора".

Як повідомляв УНІАН, видання The Hill опублікувало матеріал, у якому зазначає, що операція українських сил у Курській області розлютила російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав вторгнення "великою провокацією", що викликало побоювання потенційної ескалації Кремля не тільки у війні проти України, а й у відносинах зі США - головним прихильником Києва.

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