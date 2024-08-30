За деякими даними, два з чотирьох дронів збито на підльоті до міжнародного аеропорту Калуги.

Уночі невідомі дрони атакували три російські регіони та анексований Крим. Безпілотники долетіли до Калуги, від якої до українського кордону близько 250 км.

За даними губернатора Калузької області Владислава Шапша, на околиці міста нібито було збито чотири безпілотники. "Сьогодні вранці на околиці Калуги силами ППО знищено 4 БПЛА", - написав він.

Як пише Astra, за заявою міноборони РФ, у Брянській області було збито 11 безпілотників, два - в анексованому Росією Криму і один - у Бєлгородській області. Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрони атакували три населені пункти, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки і сільгосппідприємство.

Зі свого боку російський телеграм-канал Mash додав, що два з чотирьох дронів збито на підльоті до міжнародного аеропорту Калуги.

Уночі з посиланням на очевидців український телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв про вибухи в районах Джанкоя і Кіровського. Поруч із Кіровським розташований аеродром.

Атаки дронів на РФ

Зокрема, 15 липня у РФ поскаржилися на масовану атаку дронами літакового типу. Засоби російської системи ППО тоді нібито ліквідували або перехопили 22 безпілотники, зокрема один над Липецькою областю, 15 - над Брянською, шість - над Кримом.

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