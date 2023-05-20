Сьогодні українська авіація завдала 8 "пекельних" ударів ворогу на різних напрямках фронту, також росіяни втратили одну "важливу" ціль.
Про це ввечері повідомив Генштаб ЗСУ у своєму оперативному зведенні. Вказується, що за добу росіяни також втратили 1 склад боєприпасів, 4 артпідрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб ППО.
Завдяки вдалій роботі наших артилеристів та ракетників "прилетіло" по 4 районам зосередження особового складу та військової техніки противника.
Зі свого боку окупанті завдали 3 ракетних та 56 авіаційних ударів по Україні та реалізували понад 40 обстрілів з РСЗВ.
"Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура", - вказав Генштаб.
Втрати окупантів на фронті - нові дані Генштабу
Нагадаємо, що сьогодні втрати РФ досягли чергової "психологічної" позначки у 202 430 тисячі ліквідованих ворогів. За добу наша армія знищила 670 ворожих солдатів.
Окрім цього, підрозділи РФ на різних напрямках фронту втратили 4 одиниці спецтехніки, 5 броньованих машин, 19 артсистем, 4 танки, 6 засобів ППО, до 20 одиниць автотехніки, а також 32 дрони.
Як відомо, в ніч на 20 травня окупанти вчергове запустили по Україні дрони-камікадзе. Сили ППО знищили 20 цілей.