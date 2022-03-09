В результаті авіаудару по Житомиру 9 березня в одному з корпусів першої міської лікарні вибило майже всі вікна.

Внаслідок авіаудару з боку окупантів РФ у середу, 9 березня, у місті Житомир постраждала котельня, вибито скло у двох лікарнях, зруйновано житловий будинок.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook розповів міський голова Сергій Сухомлин.

Також вибило вікна на території дитячої лікарні, в результаті обстрілу травмованих і загиблих в лікарнях немає. Також Сергій Сухомлин повідомив, що через обстріл можливо доведеться відключити ТЕЦ, яка була обстріляна. Травмованих там також немає.

"Відсьогодні, за вказівкою військових, відключаємо вуличне освітлення в темний час. Тримаємося! Ворог розуміє, що програє, що здає позиції. Україна обов'язково переможе! Я вами всіма пишаюся!",- написав Сергій Сухомлин.

Також в мережі з'явилося відео авіаудару по Житомиру.

Нагадаємо, у Сумах величезні черги з бажаючих евакуюватися. У місці, зазначеному для посадки на евакуацію мирного населення, зібралися тисячі людей.

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