Війська РФ цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя, зазначили в міськраді.

У Маріуполі внаслідок учорашнього авіаудару по дитячій лікарні загинули три особи, серед них є дитина, постраждали 17 осіб.

Про це Маріупольська міська рада повідомляє у Теlegram.

"На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка", - сказано у повідомленні.

У міськраді наголосили, що війська Росії "цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя.

"Весь світ має знати про злочин Росії проти людства, проти України та проти маріупольців!" - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські літаки розбомбили пологовий будинок у центрі Маріуполя. Також зруйновано лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Маріуполь, Київ, Харків та Чернігів.

За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку війни Росії проти України вже зафіксовано загибель 516 цивільних.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в місті загинули понад тисяча осіб.

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