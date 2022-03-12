Захисники опублікували відео, як знищили російську реактивну систему.

"Байрактар "знищив російську реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ та публікують відповідне відео.

"Мордо**ька армія втратила РСЗВ 9П140 "Ураган" в результаті чергового удару Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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