Це найбільша кількість катівень по Україні, три з них лишаються не задокументованими через обстріли

В Харківскій області виявлено найбільшу кількість російських катівень по Україні з моменту деокупації території.

В Національній поліції України зазначили, що виявлено 28 катівень і три з них лишаються незадокументованими через те, що розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з Росією.

В повідомленні йдеться, що правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень по катівнях на Харківщині, в рамках яких йде робота з 227 потерпілими. Серед найбільших - справа про катівню в місті Куп’янськ.

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"Тут військові російської армії, незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" та колаборантів більше пів року незаконно утримували та катували місцевих мешканців в приміщенні ізолятору тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції. В рамках об‘єднаного провадження розслідується 73 злочини за ч. 1, 2 ст. 438 КК України - жорстоке поводження з цивільним населенням, в тому числі - поєднане з умисним вбивством", - зазначають в Нацполіції.

В повідомленні сказано, що потерпілими від рук окупантів в Куп’янській катівні визнано 67 людей. При цьому зазначається, що поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 потерпілих, бо саме таку кількість людей тримали в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції при його максимальній місткості в 45 осіб. Слідчим також відомо, що деяких з них утримували понад 100 днів.

В полііції зазначають, що в катівнях були українці віком від 16 до 65 років, зокрема, школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери.

"Окупанти били людей руками й ногами, гумовими палицями та трубами, електричним струмом і електрошокером. Палили на тілі пластмасу, загинали руки та суглоби в кайданках, примушували працювати, чинили психологічний тиск", - сказано в повідомленні.

В поліції зазначають, що через катування окупантів двоє з бранців померло, четверо вважаються зниклими безвісти, ще четверо досі перебувають в полоні. Також більшість отримали важкі психологічні травми і сьогодні з ними працюють слідчі спеціалізованого відділу розслідування воєнних злочинів.

Правоохоронці мають встановити та ідентифікувати всіх російських військових, "ЛНР/ДНР" та зрадників-колаборантів, причетних до катування українців в Куп‘янську.

Окупація Харківської області - останні новини

Під час тимчасової окупації Росією Вовчанська на Харківщині в приміщенні агрегатного заводу була катівня, куди звозили з навколишніх населених пунктів громадян з активною проукраїнською позицією, зокрема, й тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами.

Головне слідче управління Національної поліції України повідомляло, що з бранців "вибивали" інформацію про противників окупації та військових Збройних Сил України.

В поліції зазначали, що окупанти людей били гумовими палицями, виривали нігті та катували електричним струмом. Кати погрожували своїм жертвам вбивством та імітували їх розстріл, зав’язуючи полоненим очі та стріляючи з вогнепальної зброї біля їх голови.

На стінах катівні, люди, які перенесли ці жахіття, відмічали дні перебування в неволі й видряпували ікони та слова з молитов.

Слідчі поліції встановили причетність до цих воєнних злочинів колишнього працівника охорони громадського порядку Рубіжанського міського відділу Головного управління МВС України у Луганській області та громадянина РФ, так званого старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міністерства внутрішніх справ самопроголошеної "ЛНР".

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