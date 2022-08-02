Також зберігається загроза ракетних ударів по об’єктам в Україні з території Республіки Білорусь.

Білорусь, яка сприяла російському вторгнення на територію України у лютому, наразі постачає загарбницьким військам Російської Федерації окремі види боєприпасів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 2 серпня.

"За наявною інформацією, Республіка Білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб збройних сил Російської Федерації", - інформують у Генштабі.

Також зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках склад, стан та положення підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в Брестській та Гомельській областях залишаються без суттєвих змін.

Крім того, зберігається загроза ракетних ударів з території Республіки Білорусь.

Також сказано, що на Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли позицій українських військ з території РФ та ведення повітряної розвідки у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Як зазначили у Генштабі, на Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення Силами оборони України сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог вживає заходів з поповнення втрат особового складу, а також озброєння і військової техніки.

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