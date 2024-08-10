Білорусь стягує зброю до українського кордону: в ЦПД розкрили мету

Цим рішенням Лукашенко намагається відволікти увагу українського командування на той напрямок.

Білорусь стягує важке озброєння та війська до кордону в Україною. В Центрі протидії дезінформації розкрили мотиви цього рішення.

"Стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння - це спроба допомогти (російському диктатору Володимиру - УНІАН) Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок", - зазначив очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Водночас він переконаний, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашнко "може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій".

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Білорусь стягує війська до кордону - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко дав вказівки посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках біля українського кордону.

"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", - заявив міністр оборони РБ Хрєнін.

Відповідні заяви прозвучали на тлі звинувачення України в порушенні повітряного простору Білорусі дронами.

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