Білорусь стягує зброю до українського кордону: в ЦПД розкрили мету

Білорусь стягує важке озброєння та війська до кордону в Україною. В Центрі протидії дезінформації розкрили мотиви цього рішення.
"Стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння - це спроба допомогти (російському диктатору Володимиру - УНІАН) Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок", - зазначив очільник ЦПД Андрій Коваленко.
Водночас він переконаний, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашнко "може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій".
Білорусь стягує війська до кордону - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко дав вказівки посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках біля українського кордону.
"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", - заявив міністр оборони РБ Хрєнін.
Відповідні заяви прозвучали на тлі звинувачення України в порушенні повітряного простору Білорусі дронами.