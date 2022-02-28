Раніше й аналітики попереджували про ймовірне вторгнення військових Білорусі до України.

Білорусь може відправити військових в Україну для підтримки російського вторгнення в країну.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерело в Білому домі.

"Це зрозуміло, що Мінськ тепер - "продовження" Кремля", — сказав представник адміністрації Байдена.

Військові з Білорусі можуть приєднатися до вторгнення вже в понеділок, 28 лютого, сказало джерело WP.

Раніше в центрі оборонних стратегій повідомили, що існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений Уряд Республіки Білорусь (РБ) в найближчі години прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.

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