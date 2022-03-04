Вдалося ліквідувати понад 500 російської техніки

Українські військові знищили російську систему" Град", з якої 3 березня окупанти обстрілювали район Північна Салтівка в Харкові. За весь час у місті вдалося ліквідувати понад 500 російської техніки.

Про це повідомили Збройні Сили України.

"Побратими з ЗСУ ліквідували РСЗВ, яка базувалася в російських Тишках за Циркунами, і здійснювала ворожі обстріли по найбільшому житловому масиву міста. Їх знищили контрбатарейною роботою", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що за весь час у Харкові вдалося ліквідувати понад 500 одиниць ворожої техніки, якою окупанти завдавали найпідступніших ударів, через що загинуло найбільше жителів міста.