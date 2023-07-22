Він висловив думку, що коли ЗСУ розгорнуть всі резерви, тоді можна буде дивитися на результати.

Ще дуже рано оцінювати успіхи українського контрнаступу, але США і союзники дали Україні "все, що потрібно", для його успіху.

Про це він заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Голос Америки. "Ми говорили, що це буде важко... Росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", – підкресливдержсекретар.

Він додав, що, на його думку, українці, "мають уже все для успіху".

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"Коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм..., думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", – висловив думку Блінкен.

Перед цим координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що українським військовим зараз найбільш потрібні чотири пункти: артилерія, боєприпаси, протиповітряна оборона та бронетехніка.

"По всіх чотирьох пунктах ми надали надзвичайну підтримку з безпрецедентною швидкістю. Ці чотири спроможності, які їм найбільше потрібні", – сказав Кірбі.

Він уточнив, що винищувачі F-16, на яких уже почали тренуватися українські пілоти, надійдуть Україні до кінця року.

Український контрнаступ

Про підготовку до контрнаступу почали говорити ще з зими. Його спочатку прогнозували на весну, алеоперація так і не почалась. Лише на початку літа ЗСУ пішли у контрнаступ. Їм відразу вдалося звільнити чимало української землі від окупантів, а потім рух вперед сповільнився. Як зазначили зарубіжні експерти це викликано тим, що росіяни замінували буквально кожен клаптик землі.

Видання The New York Times писало, що через п'ять тижнів після початку контрнаступу ЗСУ стало очевидно, що звільнення територій України просувається повільно через велику кількість протипіхотних мін. Газета зазначила, що поля, які повинні перетнути українські військові, усіяні десятками типів мін - пластикових і металевих, таких, що за формою нагадують банки з-під жувального тютюну або газованої води, з назвами на кшталт "відьма" і "лист".

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