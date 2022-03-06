Сватове, Старобільськ, Новопсков наразі не контролюються Україною, але там немає великого скупчення ворожої техніки, зазначив очільник ВЦА.

Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що зараз бої ведуться на околицях Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного, постійно обстрілюються Попасна і Гірська громади.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Українські військові вирівняли лінію фронту, щоб не було прориву, чи щоб не взяли їх у коло, і так її й тримають", - зазначив Гайдай.

За його словами, всі бої зараз точаться на околицях міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне. І постійно обстрілюють Попасну і Гірську громади.

"Сватове, Старобільськ, Новопсков - це неконтрольована територія, але там немає великого скупчення ворожої техніки", - пояснив очільник ВЦА.

Він наголосив, що люди у цих містах виходять на мирні мітинги проти окупації.

Гайдай нагадав, що вчора під час мітингу у Новопскові окупанти обстріляли мирне населення, внаслідок чого троє людей дістали поранення.

Голова адміністрації зауважив, що занепокоєний обстрілами дитячої обласної лікарні.

"19 маленьких діточок перебувають у підвалах, коли троє з них постійно мають бути у реанімації, двоє - недоношені вагою до 2 кг, яким потрібен постійний догляд та специфічне обладнання", - розповів він.

За словами Гайдая, евакуація таких дітей - дуже складний процес, тому нині вона не проводиться, але над її організацією працюють.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії вдерлася на територію України. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за запровадження воєнного стану.

Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів.

Бойові дії, зокрема, розпочалися і на Донбасі.