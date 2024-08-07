Тисячі російських цивільних осіб евакуювалися з прикордонних районів, коли Москва перекинула підкріплення в Курську область.

Напередодні Україна почала броньований наступ на слабозахищену Курську область Росії, що викликало паніку серед цивільного населення і змусило Москву терміново ввести додаткові війська.

Розташовані поблизу кордону Росії села були евакуйовані, коли сотні українських військових висунулися вперед на швидко рухомій бронетехніці, пише The Wall Street Journal.

Росія розгорнула армійські підрозділи, прикордонників і військові літаки, щоб протистояти українським частинам, і в середу заявила, що зупинила українські сили. Російські військові блогери, близькі до російських військових, повідомили, що Україна захопила кілька сіл і просунулася на кілька миль у двох напрямках.

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Українські офіційні особи не давали коментарів, але аналітики зазначили, що цей крок має вигляд серйознішого вторгнення, ніж попередні транскордонні рейди в інших районах, які здійснювали легкоозброєні командос, що відступали через кілька днів.

"Очевидно, що це щось абсолютно нове. Це повномасштабна армійська операція", - сказав директор московського оборонного аналітичного центру CAST Руслан Пухов.

Мета заходу не була відразу зрозуміла. Оборонні лінії України на лінії фронту нестабільні проти численнішого і краще озброєного противника.

Росія просувається до найважливішого українського логістичного центру Покровська і веде наступ на прилегле місто Часів Яр, розташоване на стратегічно важливих висотах у східному Донбасі.

"Україна не може відкрити другий фронт. Їм потрібно стабілізувати лінію фронту на Донбасі", - вважає науковий співробітник з питань сухопутної війни в Королівському інституті об'єднаних збройних сил у Лондоні Нік Рейнольдс.

Швидкість і раптовість української операції, схоже, застали російські війська зненацька. Можливо, Україна сподівається, що Росія відверне сили з фронту на сході України, послабивши тиск на українські війська там.

Просування вперед може дозволити українській армії перешкодити російським лініям постачання своїх військ під Харковом.

Атака також демонструє, що "Україна ще не покінчила з транскордонними рейдами і що Росії не варто спокійно сидіти на своїй території", - заявив Рейнольдс, науковий співробітник RUSI.

Бойові дії в Курській області - деталі

У середу на засіданні уряду президент Росії Володимир Путін назвав атаку України "масштабною провокацією". Потім він зустрівся з вищими посадовими особами з питань оборони і безпеки.

Головний російський воєначальник, генерал Валерій Герасимов, по відеозв'язку повідомив, що 1000 українських військових перетнули кордон рано вранці у вівторок.

Хоча високопоставлені російські чиновники применшують масштаби українського наступу, російські військові блогери та волонтери, близькі до військових, кажуть, що київські війська увірвалися на слабко охоронювану територію, де була непідготовлена оборона і слабкі війська.

Вони спростовують офіційну лінію Росії про те, що наступ було зупинено, стверджуючи, що Україна посилає резерви для розвитку свого наступу. При цьому Росія насилу перекидає додаткові сили здалеку.

У Курській області ввели режим НС, повідомив т.в .о. губернатора Олексій Смирнов. Серед причин такого рішення він назвав "складну оперативну обстановку у прикордонних районах" та необхідність ліквідувати наслідки заходу ЗСУ до області.

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