За його словами, "без постійних КАБів на голову" тримати позиції можна було б довше.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначає, що в Авдіївці співвідношення сил було "просто неадекватне"

У своєму Telegram-каналі він зауважив, що "якби в Авдіївці ми мали достатню кількість ППО, мали винищувачі - звісно, було би набагато легше".

"Проте втримати підрозділами, які були у нас, таку кількість піхоти, техніки, авіабомб, артилерії - було просто неможливо. Без постійних КАБів на голову тримати позиції можна було довше, можливо був би навіть час для певних маневрів. Але співвідношення сил було просто неадекватне", - розповів Жорін.

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Він додав, що результати, які показали українські військовослужбовці, - у вигляді "тисяч і тисяч кацапських жмурів" та знищеної російської техніки - все це лише завдяки "абсолютно героїчним вчинкам бійців нашої Третьої штурмової та інших підрозділів на цьому напрямку".

Бої за Авдіївку - заява Жоріна

Жорін зазначив, що російські окупанти зазнали чи не рекордних втрат у техніці та живій силі у боях за Авдіївку. Проте на глобальному та стратегічному рівні Москва може дозволити собі такі втрати.

Військовий пояснив, що у ворога є ресурс для поповнення особового складу навіть попри той факт, що були знищені цілі підрозділи російської армії.

Жорін зауважив, що у ворога ще достатньо сил для того, аби продовжувати тиск на Авдіївському та Запорізькому напрямках, а також просуватися в районі Куп'янська. Майор зазначив, що "росіян загинуло багато, противника, і вони зараз валяються по всій Авдіївці, але радіти поки нема чому". Попереду ще дуже багато роботи.

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