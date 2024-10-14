За словами військових, фортифікації у разі відходу ЗСУ підготовлені.

Російські окупанти не рахуються із втратами у живій силі і нині вже контролюють частину Торецька. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання Луганськ Анастасія Бобовнікова.

За її словами, тактика, яку ворог обрав у спробі захопити Торецьк Донецької області, є ефективною - перед росіянами стоїть мета повністю захопити Донецьку і Луганську області, але бійці ЗСУ дають їм відсіч і у найближчий час окупанти "точно не зможуть виконати своє завдання". При цьому ситуація у місті Торецьк динамічна, але дійсно важка.

"Боротьба йде буквально за кожен під'їзд, за кожну вулицю. Ми бачимо, що східні і південно-східні райони міста - зараз там знаходиться ворог. Однак за іншу частину міста ведуться активні бої. Ми стримуємо там ворога", - повідомила Бобовнікова.

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Вона підкреслила, що росіяни штурмують позиції українських захисників малими групами по 5−7 людей. При цьому ворог "просочується" під прикриттям мінометників, артилерії і дронів:

"Тактика використання малих піхотних груп показала свою ефективність, у них живої сили дуже багато, її ніхто не рахує. Тому вони можуть кидати їх нескінченно. Життя їхнє нічого не коштує, техніка коштує трохи дорожче, тому техніку ми зараз не спостерігаємо".

Ситуація на фронті - останні новини

В Нацгвардії показали, як "поклали" посилений взвод ворожої піхоти на Харківщині. Також українським захисникам вдалося захопити в полон російських військових.

Також УНІАН повідомляв, що окупанти можуть захопити Курахове "без значних зусиль", вважає військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак. За його словами, мета ворога - перерізати дорогу, яка сполучає Курахове та Запоріжжя і змусити ЗСУ самих відійти від Курахового.

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