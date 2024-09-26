Наразі місто перебуває під контролем України, кажуть військові.

У 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців спростували інформацію західних ЗМІ про те, що вони нібито виходять з Вугледару.

На офіційні сторінці бригади у соціальній мережі Facebook опубліковано заяву з цього приводу. Один з бійців каже, що українські захисники все ще тримають оборону, хоча окупаційні війська Росії й проводять важкі штурми. На фоні можна почути гучні вибухи.

"Ми хочемо розвіяти всі сумніви та думку псевдоекспертів про те, що 72 бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми та важкі обставини, ми на місці. Сьгодні 26.09.2024. Слава Україні!" - каже військовослужбовець.

Ситуація у Вугледарі

Нагадаємо, вчора аналітик Forbes Девід Акс повідомив, що один зі штурмів міста російськими загарбниками був успішним. За його словами, через натиск окупаційних сил 72 механізована бригада імені Чорних Запорожців почала потроху відходити на більш захищені позиції.

Раніше експерт казав, що бійці цієї бригади потребують допомоги чи заміни, однак наразі Україна не має можливостей це зробити, оскільки її війська змушені і оборонятися, і наступати одночасно.

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