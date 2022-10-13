З моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 63 800 ворожих солдатів.

За час повномасштабної війни українські захисники усунули 63 800 рашистів. Ця статистика збільшилася на 420 мертвих окупантів за минулу добу.

Оновленими даними втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Відомості традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 13 жовтня

особового складу — близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано;

танків — 2511 (+6);

бойових броньованих машин — 5167 (+11);

артилерійських систем — 1556 (+17);

РСЗВ — 357 (+2);

засобів ППО — 183 (+0);

літаків — 268 (+0);

гвинтокрилів — 240 (+6);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1182 (+33);

крилатих ракет — 316 (+0);

кораблів/катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3935 (+9);

спеціальної техніки — 140 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на різних напрямках. Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

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Контрнаступ ЗСУ: остання інформація

Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров 12 жовтня розповів, що ЗСУ вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Херсонщині: "Нашими підрозділами закріплений успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури".

В американському інституті вивчення війни підтвердили розвиток контрнаступу. На території Херсонської області українські захисники просуваються на північному заході в бік Милового і вздовж західного берега Дніпра. А на Луганщині ЗСУ вийшли до околиць Малинівки, яка знаходиться в 44 кілометрах від Сватового.

Британська розвідка вважає, що просування ЗСУ в бік Милового оголить фланг рашитів. Вороже угруповання на Херсонщині більше не прикриватиме Інгулець.

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