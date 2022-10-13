За час повномасштабної війни українські захисники усунули 63 800 рашистів. Ця статистика збільшилася на 420 мертвих окупантів за минулу добу.
Оновленими даними втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Відомості традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 13 жовтня
- особового складу — близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано;
- танків — 2511 (+6);
- бойових броньованих машин — 5167 (+11);
- артилерійських систем — 1556 (+17);
- РСЗВ — 357 (+2);
- засобів ППО — 183 (+0);
- літаків — 268 (+0);
- гвинтокрилів — 240 (+6);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1182 (+33);
- крилатих ракет — 316 (+0);
- кораблів/катерів — 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3935 (+9);
- спеціальної техніки — 140 (+0).
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на різних напрямках. Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.
Контрнаступ ЗСУ: остання інформація
Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров 12 жовтня розповів, що ЗСУ вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Херсонщині: "Нашими підрозділами закріплений успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури".
В американському інституті вивчення війни підтвердили розвиток контрнаступу. На території Херсонської області українські захисники просуваються на північному заході в бік Милового і вздовж західного берега Дніпра. А на Луганщині ЗСУ вийшли до околиць Малинівки, яка знаходиться в 44 кілометрах від Сватового.
Британська розвідка вважає, що просування ЗСУ в бік Милового оголить фланг рашитів. Вороже угруповання на Херсонщині більше не прикриватиме Інгулець.