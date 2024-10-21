За супутниковими знімками було встановлено, що чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ переправили північнокорейських військових до Владивостока.

Розвідка Південної Кореї NIS дізналася подробиці про те, яких солдатів КНДР відправила на війну проти України і як їх переправляли на територію РФ.

Так, стало відомо, що в вересні до РФ відправили 1500 північнокорейських солдатів, пише BILD. Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони припливли з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

Після цього почала збільшуватися кількість перельотів російських військово-транспортних літаків Ан-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Ймовірно, вони також перевозили північнокорейських військових.

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Щонайменше чотири сотні військових із КНДР, які прибули до РФ, тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи і російські паспорти і видають їх нібито за бурятів і якутів.

Видання нагадало, що 5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії. Він вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці були охоронцями батька диктатора Кім Чен Іра. Тоді на очах у його сина вони кулаками, руками і молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів.

Оглядач BILD Петер Тіде називає їх "бойовими рабами", оскільки вони виросли в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера". Найімовірніше, саме їх і відправили воювати проти України.

Солдати КНДР на війні в Україні

18 жовтня глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що приблизно 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході РФ. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада. Буданов сказав, що приблизно 2500 північнокорейських солдатів вирушить у Курську область РФ.

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