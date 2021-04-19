За інформацією розвідки, російським ЗМІ вже доручили створювати фейки про нібито причетність до цього злочину українських військових.

Бойовик окупаційних сил РФ на Донбасі вистрелив з автомата у 15-річну місцеву мешканку.

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Про це повідомляється на сайті ГУ розвідки Міноборони.

"За інформацією воєнної розвідки України 18 квітня ц. р. військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовик спробував втекти на підконтрольну ЗСУ територію, але був схоплений російськими найманцями біля населеного пункту Щастя.

Розвідка оприлюднила доказ - перехоплену телефонну розмову бойовиків.

"За інформацією ГУР МО України, деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ РФ готувати та поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Дмитро Захаров