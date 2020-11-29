Ворога змусили відступити.

Проросійські бойовики на Донбасі в неділю вчергове порушили встановлене перемир'я - ворожі диверсанти намагалися підійти до українських позицій для їх мінування.

Про це ввечері в неділю повідомляє прес-центр ООС.

Інцидент стався неподалік Луганського - ДРГ ворога помітили зі спостережного пункту однієї з бригад. Українські бійці зірвали намагання бойовиків провести мінування позицій ЗСУ - після вогневого контакту ворог відійшов.

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"Під час огляду шляху відступу ворожої ДРГ було виявлено засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені Женевською конвенцією. Окрім того, були виявлені особисті речі та бронежилет з позивними "Мартин", "Худий" та "Григор", 2 речових мішки, бухта кабелю, 4 магазини, споряджені патронами 5,45 мм", - йдеться у повідомленні.

Свої підходи терористи корегували безпілотником "Гранат", який вдалося збити українським захисникам. Використання БПЛА суперечить домовленостям про перемир'я, наголосили у штабі.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі: що відомо

22 липня учасники Тристоронньої контактної групи досягли домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Відтоді неодноразово фіксувалося порушення перемир’я з боку окупантів.

Так, минулої доби, 28 листопада, противник дев’ять разів порушив досягнуті домовленості. На Приазов’ї було задокументовано проліт ворожого квадрокоптера, який було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби.

А 24 листопада від кулі снайпера бойовиків загинув старший солдат в 72-й ОМБр В'ячеслав Мінкін.

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Автор: Юрій Годован