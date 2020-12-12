На Донбасі внаслідок обстрілу окупаційних військ поранено двох українських бійців.
Про це прес-центр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє у Facebook.
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«Сьогодні, 12 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї.
Внаслідок рикошету ворожих куль двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників задовільний», - сказано у повідомленні.
Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
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