Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Російські окупанти 18 червня тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Українська сторона зафіксувала обстріли зручних протитанкових гранатометів позицій Збройних сил неподалік Золотого, мінометів 82-го калібру – біля Новоселівки, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – неподалік Луганського.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Читайте такожДанілов назвав "фундаментальний привід" для зміни Мінських угод«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться у зведенні.

Станом на 7:00 19 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

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Автор: Яна Ставська