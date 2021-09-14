Учора в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі від кульового поранення загинув 24-річний уродженець Львівщини Дем’ян Данилів.
Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.
"Учора від ворожої кулі на сході країни загинув уродженець Львівщини Дем’ян Данилів… Він народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що старший солдат Данилів був командиром механізованого відділення.
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"Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям", - поінформували в облраді.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув один український воїн.
За інформацією штабу ООС, учора зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.