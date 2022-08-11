Велика Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує M270, вже надані Заходом.

Велика Британія вирішила подвоїти кількість реактивних систем залпового вогню M270, які надає Україні. Лондон готовий передати ще три РСЗВ та боєприпаси до них.

Про це заявив глава британської Міноборони Бен Уоллес у коментарі ВВС.

За його словами, Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує M270, вже надані Заходом. ЗСУ показали, що набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб боєприпаси не закінчилися швидко.

"Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - наголосив міністр.

Як відомо, M270 MLRS - універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ і установка для запуску тактичних ракет. Перші М270 прибули до України 14 липня.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський висловив думку, що для перелому ходу війни і перемоги над РФ Україні необхідно як мінімум 300 систем залпового вогню нового покоління, такого типу як HIMARS або M270 MLRS.

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