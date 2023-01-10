Не відкидається, що у Херсоні будуть повторні "прильоти".

Оновлено 11:06. Відбій повітряної тривоги.

У вівторок, 10 січня, ранок для південних областей розпочався з оголошеної повітряної тривоги. "Почервоніли" Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

Про це свідчить мапа повітряних тривог станом на 10:43. Як повідомляють моніторингові Телеграм-канали, неподалік Криму й на східному напрямку зафіксовано активність ворожої тактичної та винищувальної авіації.

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Місцеві пабліки повідомляють про потужні вибухи у нещодавно звільненому Херсоні. Цю інформацію підтвердив і перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський:

"Черговий обстріл Херсона. Обережно, можуть бути повторні "прильоти".

Карта повітряних тривог в Україні станом на 10:43 10.01.2023

Ситуація у Херсоні – що відбувається у звільненому місті

Після ганебної втечі російської армії з Херсона та всього правобережжя область на лівий берег загарбники регулярно обстрілюють місто.

Окупанти обстрілюють житлові квартали, внаслідок чого гинуть мирні жителі. Також РФ намагається зруйнувати критично важливі об'єкти Херсона.

11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Також деокуповано правий берег Херсонської області.

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