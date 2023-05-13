Бійцям бригади "Едельвейс" вдалося досягти значного тактичного просування за декілька днів.

Українські воїни за вчора-сьогодні просунулась у Бахмуті у глиб територій ворога на відстань до 2 км та завдали руйнівних ударів противнику.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, коментуючи ситуація у Бахмуті.

"За вчора українським військам вдалося просунутися вглиб ворога від 250 метрів до півтора кілометра вглиб. За сьогодні нашим підрозділам на деяких ділянках вдалося пройти на глибину до трьохсот метрів і також постійно завдавати ударів по ворогу, щоб знищувати живу силу та техніку", - сказав він.

Череватий повідомив, що за цю добу ворог 426 разів обстріляв наші позиції ствольною артилерією та реактивною системою залпового вогню, наніс 12 авіаударів.

При цьому українські воїни знищили 127 окупантів і 171 поранили. Також було знищено 3 танки, 2 станції радіоелектронної боротьби і 8 складів з боєприпасами.

Крім того, начальник прес-служби 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба в ефірі телемарафону сказав, що за останні дні його бригада на Бахмутському напрямку провела ряд штурмових дій і тим самим звільнила немалий відрізок територій.

"Звільнили декілька кілометрів і наразі там закріпились. Ворог не приймає ніяких дій у відповідь, окрім артилерійських і танкових обстрілів. Намагається пручатись, але наразі в нього все виходить безуспішно", - повідомив Шкандиба.

Він також зазначив, що останні дні зафіксовано близько п'яти випадків здачі окупантів у полон під час штурму.

Британська розвідка підтвердила просування ЗСУ у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, раніше Британська розвідка підтвердила відвоювання Силами оборони України щонайменше 1 кілометрів території біля Бахмута.

За місто Бахмут тривають безперервні бої, російські загарбники продовжують йти в атаку на Бахмутському напрямку.

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