Російські окупанти пошкоджують газопроводи.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова під час брифінгу повідомила, що понад мільйон українців залишилися без газу після обстрілу російськими окупантами газопроводів.

"За даними оператора газотранспортної системи України, в даний час пошкоджений магістральний газопровід Краматорськ – Донецьк – Маріуполь в результаті обстрілів російських окупантів. Через неможливість підтримувати тиск, газопровід перекритий, без газопостачання 24 газорозподільних станцій у Донецькій та Запорізькій областях. Також обстрілами пошкоджено ще майже два десятки таких станцій у Харківській, Київській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях. Більше мільйона жителів України залишаються без тепла і можливості приготувати їжу", - сказала Денисова.

Також вона додала, що газовики зараз шукають вихід із ситуації, але зробити щось терміново вони не можуть через активні бойові дії.

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