"Червоні лінії" стираються: законні цілі в РФ для України та західної зброї

Те, що на Заході посилились дискусії щодо зняття обмежень на використання західної зброї для ударів ЗСУ по території РФ, вже обнадійливо. І не за горами той час, коли "червоні лінії" будуть стерті остаточно.

Розмови про те, що ЗСУ можуть воювати, як хочуть – не нові. Влада України прагне ще з 2022 року зняти табу на удари західною зброєю по міжнародно визнаній території РФ – конкретних військових цілях. Однак на ділі, коли лідери країн-союзників хоча і підтримували Україну фінансово та зброєю, не були готові іти далі.

"Ми не воюємо з РФ", - таким був регулярний меседж від партнерів.

Ба більше. Головний збройовий партнер – США, за словами президента України Володимира Зеленського, не схвалював навіть удари дронами українського виробництва по нафтопереробних заводах РФ.

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"Реакція США не була позитивною… Ми використовували свої дрони. Ніхто не може нам сказати, що ми не можемо", - зазначив очільник держави в одному з інтерв’ю.

"Ні" - не безумовне

Втім, наразі виглядає так, що американське "ні" - не безумовне. За даними американської преси, держсекретар США Ентоні Блінкен, після нещодавнього візиту до Києва, лобіює перегляд обмежень на використання американської зброї Збройними силами України. Кажуть, що на його позицію, серед іншого, вплинули російські маневри на Харківщині.

"Україна сама вирішуватиме, як воювати", - зауважив держсекретар, перебуваючи у Києві.

Оптимістичний для нас настрій і серед республіканців. Колись і не противник, але й не прихильник надання допомоги України – спікер палати представників Майкл Джонсон підтримує зняття обмежень на використання американської зброї по території РФ.

"Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну, як вони вважають за потрібне. Вони мають змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні - це не дуже хороша політика для нас", - зауважив він.

Поки ж, ймовірно, тривають дискусії за зачиненими дверима. Але доки вони не завершаться, "ударів демократії" не буде. Зокрема речник Пентагону Патрік Райдер нагадав, що американською зброєю можна бити лише по суверенній території України, тобто не далі ніж по Криму.

Стримана позиція і позитивні сигнали

Як це часто буває, обережна позиція Штатів стримує й інші країни-союзники. У Німеччині, попри найбільші у ЄС обсяги військової допомоги нашій державі, не зрушило з місця навіть питання передачі Україні аналога ракет Storm Shadow – Taurus. Федеральний канцлер Олаф Шольц, на прохання прокоментувати дискусії в НАТО щодо можливості дозволити ЗСУ використовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії, заявив, що не бачить жодного сенсу спекулювати, хто, де та що запропонував.

Аналогічна позиція і в Італії. Міністр закордонних справ Анатоніо Таяні зазначив, що озброєння та техніка, яку його країна передає ЗСУ, можуть бути використані лише на території України.

"Вся військова техніка, яку ми посилаємо, призначена для використання тільки на території України. Ми не даємо техніку, яка може бути використана за межами України", - наголосив він.

Разом з тим, варто нагадати, що колись США навіть не розглядали постачання в Україну ЗРК "Петріот" чи танків "Абрамс", а тепер ці машини й системи є у Сил оборони.

Існує й ще один позитивний для України індикатор. Великобританія, яка за час повномасштабного вторгнення показувала приклад постачання озброєння в інтересах ЗСУ, вже дала дозвіл на використання власного озброєння для завдання ударів по території РФ. А це означає, що на військові об’єкти на російській території чекають, серед іншого, ракети Storm Shadow. За тією ж адресою вже піде БК від шведської САУ "Арчер".

Тому шанси на перегляд заборони, звісно, є. А після рішення США можна очікувати зняття застережень і від інших союзників.

"Червоні лінії" будуть стиратися

Додає оптимізму й сигнал від парламентської асамблеї НАТО, яка схвалила декларацію з закликом до країн-членів організації зняти заборону на використання озброєння для ударів по військових цілях на території РФ. І хоча рішення ухвалюватимуть уряди країн-членів Альянсу, а резолюція є виключно рекомендаційною, з таких цеглинок і складається шлях до вільного (чи більш вільного) використання зброї.

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважує, що ми підходимо до етапу, коли одна за одною почнуть стиратися "червоні лінії" країн Заходу у російсько-українській війні.

Однак, знов-таки, питання: коли це станеться. Досвід дискусій про надання ЗСУ далекобійних ATACMS засвідчив, що час для обговорення таких тем в США може тривати дуже довго. Аналітик інститут євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач іронізує, що, аби переконати адміністрацію Білого дому дозволити застосовувати американську зброю за межами офіційного кордону України, доведеться переконати їх у тому що Стародубщина, південні Курщина і Білгородщина, а також Східна Слобожанщина, частково Дон і повністю Кубань - це Україна.

Законні цілі

Звісно, якщо "добро" від США та решти союзників буде отримане, це неабияк вплине на хід бойових дій.

По-перше, це зменшить загрози для прикордонних областей. Адже, що таке Хаймарс, чи його німецький аналог Mars-2, або ж "три сокири" - гаубиця M777, яка може стріляти високоточними снарядами Excalibur, росіяни вже дуже добре знають. Зокрема, це посилить можливості "розбирати на молекули" накопичення окупантів та їхньої техніки безпосередньо на кордоні. Тобто, таке рішення геть не виглядає зайвим з огляду на російські маневри на Харківщині…

Крім того, посилення контрбатарейної боротьби у прикордонних з окупантами областях - "привіт" постійно швендяючим на Сумщині російським ДРГ. І, звісно, це значне ускладнення логістики для ворожих військ…

По-друге, важливим виглядає потреба використання західних аналогів КАБів (йдеться про американські бомби JDAM та французькі AASM) по території окупантів (зараз цього робити не можна). Аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко нагадує, що західні аналоги російських бомб можуть пролетіти до 70 кілометрів і є значно точнішими.

Непахане поле роботи в РФ і для західних ракет. Якщо союзники дають добро, то значно більш руйнівними будуть прильоти, зокрема по російських НПЗ. Адже одна справа, коли в них влучає дрон чи декілька дронів, і зовсім інша, коли прилітає ATACMS чи Storm Shadow з сотнями кілограмами вибухівки. Після цього відновлення такого об’єкта буде значно довшим. Це додасть головного болю Кремлю та зменшить кількість коштів, які можна використати на російську армію.

І як же без аеродромів, які знаходяться на відстані до 300 кілометрів від України. Приміром, це і аеродроми в Ростовській та Воронезькій областях РФ. Або аеродром Шайковка, звідки злітають літаки Ту22 M3, які стріляють ракетами X22/32, що вкрай важко збити українській протиповітряній обороні. Цей об’єкт знаходиться трохи більше ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною…

Правда, зняття всіх обмежень на використання озброєння - не панацея. Річ у тім, що досі у нас не війни роботів. Люди воюють проти людей, і рішення, зокрема стратегічні – теж за людьми. Однак можливість завдавати ударів по військових цілях безпосередньо на території РФ демонструватиме, що у гру "розбомби мене, якщо зможеш" можна грати вдвох. І це може стати важливим фактором для зміни ситуації на фронті.