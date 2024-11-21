Україна має лише обмежену кількість систем протиракетної оборони Patriot, які можуть впоратися з такими цілями.

Вранці 21 листопада Росія вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Українська протиповітряна оборона має можливості збивати такий тип ракет, пише CNN з посиланням на проєкт Missile Threat Project Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Україна має батареї системи протиракетної оборони Patriot, поставлені Сполученими Штатами та Німеччиною, які здатні перехоплювати боєголовки балістичних ракет. Система Patriot розроблена для ураження вхідних боєголовок за допомогою їхньої власної боєголовки, що вибухає, або за допомогою кінетичних перехоплювачів, які знищують вхідну боєголовку шляхом прямого удару.

Перехоплювачі Patriot мають вертикальну дальність близько 20 кілометрів і захищають територію близько 15-20 кілометрів навколо батареї, згідно з дослідженнями Конгресу.

Відео дня

Київ повідомив, що його збройні сили успішно використали систему "Петріот" для перехоплення російських балістичних ракет "Кинджал" у 2023 році. Але "Кинджал" - це балістична ракета повітряного базування, яка запускається з винищувачів МіГ і є легшою ціллю, ніж боєголовка міжконтинентальної балістичної ракети.

Втім, Україна має лише обмежену кількість систем протиракетної оборони Patriot та батарей. Деякі міста, як-от столиця Київ, користуються більшим захистом, ніж інші.

Удар по Дніпру - Росія запустила міжконтинентальну ракету

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Росія запустила цю ракету з полігону Капустин Яр Астраханської області. Полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет.

Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

"Про все, що летіло (в тому числі із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - написав Ігнат.

Вас також можуть зацікавити новини: