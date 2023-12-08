"Чи можливо знищити Кримський міст "Нептунами"? Так. Але краще Taurus або ATACMS", - військовий експерт Роман Світан

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю УНІАН розповів, чому для України стратегічно важливо знищити Кримський міст, коли українські захисники зможуть реалізувати цю мету і які кошти для цього необхідні.

Роман, російські окупанти планують через два тижні усунути пошкодження, які незаконно побудований Керченський (Кримський) міст отримав в результаті недавнього шторму в Чорному морі. Росіяни бояться, що цим фактом скористаються українські сили оборони. Як Україна може скористатися ситуацією? Які кошти для цього потрібні?

Відповідь на це питання йде в режим секретності. Я б не коментував це. Є механізми, але краще їх не висвітлювати.

Деякі бонові загородження зруйновані, деякі датчики руху, наближення і контролю зруйновані. Тобто, система виявлення зруйнована і існують механізми, як його (міст) дістати. Але механізми краще не обговорювати. Їх багато.

Відео дня

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що українські військові будуть здатні знищити Кримський міст, володіючи достатньою кількістю керованих ракет, таких як Army Tactical Missile System (ATACMS) і німецьких ракет Taurus. Чи так це?

Звичайно. Taurus - 500 кг бойова частина. Десь десяток Taurus в одну точку кріплення, або розташування в районі опори, виведе з ладу. Що стосується ATACMS, вони різні бувають. Є такі, що 3-4 виведуть з ладу. А якщо ATACMS з касетниками, то візьмуть під контроль.

Навіть якщо росіяни будуть знати, що в будь-який момент може зайти касетний ATACMS, вони просто припинять їздити по мосту, вони його самі закриють.

А що стосується ракет "Нептун"? Їх можна ефективно використовувати для нанесення ударів по Кримському мосту?

"Нептун" теж може дістати. Тільки в певній дальності. Тобто, там є механізми, як дальність підігнати. Але справа в тому, що бойова частина "Нептуна" 150 кг, це мало. А у Taurus - 500 кг. Тому "Нептуна" просто може не вистачити. Або їх треба набагато більше.

"Нептун" - це все-таки дозвукова крилата ракета, її, в принципі, можливо перехопити. Російський зенітно-ракетний комплекс її перехопить не однією, так двома протиракетами. Тому з "Нептуном" є питання. Можливо? Так. Але краще Taurus або ATACMS. Taurus - це крилата ракета, але там є певна система протидії ППО противника. А ATACMS - це балістична ракета, її складно збити. Тому краще ці дві ракети, ніж "Нептун".

А для яких наземних цілей можна використовувати ракети"Нептун"?

Для будь-яких наземних цілей. Будь-якої наземної цілі, яка пошкоджується бойовою частиною в 150 кг.

Ходжес також заявив, що знищення Кримського мосту може стати ключем до перемоги України не тільки в Криму, але і у війні в цілому. Чи справді це так?

Через міст йде 30% військової амуніції, яка потрапляє не тільки в Крим, а з Криму ще йде на херсонський напрямок, на Лівий берег, і на Запорізьке – на Токмак. Тобто, за великим рахунком, якщо припинити цю логістику, як мінімум, два фронти у росіян не складеться. Природно, далі ми вже зможемо заходити в Крим, звільняти Крим, а після цього працювати з Донбасом.

Міст - це така "больова" точка, яка використовується як спусковий гачок для подальших дій.

Якими ще ракетами можна скористатися для нанесення ударів по Кримському мосту?

Оптимально, це та, яка прийшла, ми її всі бачили - це SCALP.

Крім ракет, на сьогоднішній день є засоби для нанесення ударів по мосту? Читала, що найефективніший спосіб знищення мосту – демонтаж з використанням вибухових зарядів. Однак для цього необхідний прямий доступ до мосту, якого в українських військ поки немає.

Кошти є, але озвучувати їх не варто.

Чи актуально нанесення ударів по Кримському мосту взимку?

Нам потрібно знищити міст, як тільки з'явиться така можливість. Кожен день через міст йдуть тисячі боєприпасів, які вбивають десятки наших людей. Нам потрібно було його знищити ще вчора, позавчора, півтора роки тому. Його треба знищувати.

Можливо, міст необхідно було знищити ще до початку контрнаступу?

Його треба було знищити ще на початку будівництва. Тому що міст - це один єдиний логістичний ланцюжок з Тамані до Криму. Там є ще одна - переправа баржами, її теж треба було б знищити разом з мостом. Але вона, все-таки, не так багато пропускає вантажів.

Тобто, Кримський міст - це не просто символ, а стратегічно важливий об'єкт у цій війні.

Це єдина залізнична гілка, яка живить Крим, Херсон і частину Запорізького фронту. Так, звичайно, це стратегічний військовий об'єкт, стратегічна мета для нас. З цього треба було почати навіть наш контрнаступ – зі знищення Кримського мосту, а потім – все інше. Рухатися було б набагато простіше.

Леся Лещенко

Леся Лещенко