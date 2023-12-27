КМВА наразі не має інформації про видавання повісток на тимчасових блокпостах.

В Києві з 25 по 28 грудня розгорнуті тимчасові блокпости у зв’язку з проведенням безпекових навчань. Водночас у київської влади немає інформації про видачу повісток на цих блокпостах.

"Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями - не виконують безпекових функцій", - заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі "Радіо свобода".

Водночас Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в "дозволений законодавством спосіб".

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Поява блокпостів у Києві - що відомо

Як відомо, раніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про появу на дорогах Києва блокпостів з військовими. У соцмережах кияни писали, нібито там містянам видають повістки.

Водночас начальник Сергій Попко КМВА зауважив, що йдеться про безпекові навчання, які проводитимуться у різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня. Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень.

Також вони передбачають відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

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