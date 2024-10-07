Чи всі бійці розуміють цілі проведення Курської операції: відповідь військового

Водночас, на думку військового, війну вже давно потрібно було переносити на територію противника.

Не всі українські захисники розуміють цілі та необхідність проведення Курської операції. Про це заявив командир РУБпАК "Чорний стриж" 103 окремої ТрО імені Андрія Шептицького Юрія Савчук в ефірі на Radio NV.

За його словами, медіа та політики наразі не до кінця ще розуміють, які цілі і задачі має на меті Курська операція та прорив на цьому напрямку.

"Бійці не всі розуміють, мають також багато коментарів щодо цього, навіть не всі погоджуються з тим, що відкрилась ще одна ділянка фронту, і ставлять її під сумнів. Можу сказати про своє ставлення і про свою думку: війну вже давно потрібно було переносити на територію противника. Оскільки до того часу, коли ми воюємо на своїй території, це дійсно виглядає як якась спеціальна військова операція", - сказав він.

Коли ворог починає відчувати на своїй території весь біль та жаль війни, як підкреслив військовий, і російським суспільством, і геополітично це сприймається зовсім по-іншому.

Крім того, він прокоментував готовність Сил оборони України і надалі тримати позиції на Курщині.

"Більшою мірою готові... У будь-якому випадку для російської армії, яка зараз кидає туди значні сили, буде важко нас вибити, тому що наразі вже вдалося якусь частину рубежів зробити, укріпитися, підготуватися до зими. Навіть якщо росіянам вдається якісь контрнаступальні дії на цьому напрямку, вони їм даються з величезними втратами як в техніці, так і в живій силі", - розповів Савчук.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, командир зведеного підрозділу однієї з бригад, що беруть участь у боях у Курській області, Сергій Коротких заявив, що операція ЗСУ в Курській області Росії, по-перше, показала здатність українських бійців перемагати чисельно переважаючі сили ворога, по-друге, змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон.

За його словами, строковики проблему не вирішили, і Росія змушена залучати десантників і морпіхів для протистояння ЗСУ в Курській області. Як зазначив Коротких, йдеться про 106-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію, а також 155-ту бригаду морської піхоти: "Без Курської операції всі вони опинилися б на Покровському напрямку, що набагато гірше для нас".

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