Таким чином Путін хоче перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні.

Останнім часом ЗМІ повідомляли, що президент Росії Володимир Путін знову почав сигналізувати про свою зацікавленість у припиненні війни. Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни підкреслюють, що Путін серйозно не зацікавлений у припиненні війни, і прагне повної перемоги Росії, тож цими заявами російський диктатор переслідує свої власні цілі.

"Час, коли Путін заявив про свою зацікавленість у припиненні вогню, більше узгоджується з постійними зусиллями Росії, спрямованими на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж із серйозною зацікавленістю в закінченні війни, окрім як повною перемогою Росії", - зазначають аналітики.

ISW раніше вже спостерігала подібні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років, а також фактично перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед весняно-літнім контрнаступом.

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Аналітики зазначають, що Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення подібного ефекту на тлі дебатів на Заході щодо надання подальшої військової допомоги Україні.

Путін заявив про готовність до перемир'я

Раніше газета The New York Times, посилаючись на колишніх і нинішніх високопосадовців Росії, США та міжнародних чиновників, повідомила, що Путін висловлює зацікавленість у припиненні вогню.

Журналісти NYT висловили кілька версій можливих мотивів Путіна натякати на бажання припинити війну — зокрема майбутні президентські вибори в Росії в березні 2024 року, прагнення "залишити відкритими свої варіанти" щодо розв’язання війни та скористатися передбачуваним зменшенням підтримки України Заходом, а також "відволікання" через війну Ізраїлю та ХАМАС.

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