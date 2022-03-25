Противник запропонував "гуманітарний коридор" і відразу обстріляв курортне селище Санжейка.

Командування Військово-Морських сил ЗС України заявляє про ворожу провокацію в Чорному морі біля Одеси. Про це заявили в командуванні ВМС.

Відзначається, що одночасно з незаконними діями в акваторіях Чорного і Азовського морів і ударів по цивільних судах один з російських генералів оголошує "створення з 25 березня гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних суден з українських портів".

"Це той генерал, який віддає накази про бомбардування Маріуполя та інших міст України, за його наказами обстрілюють машини мирних громадян, які намагаються гуманітарними коридорами вирватися з оточеного міста. А зараз він заявляє про подібний коридор для цивільних суден, при чому жоден з російських адміралів його слова не підтвердив", - сказано в повідомленні.

Більш того, сьогодні о 7.15-7.30 російський корабель обстріляв курортне селище Санжейка під Одесою, а через 3 години той же корабель оголосив про "гарантії" безпеки для проходу іноземних торгових суден.

У ВМС ЗСУ акцентують, що спроби подати себе з гуманного боку - маніпуляції ворога.

"Якщо Росія дійсно має намір забезпечити гуманітарні місії, то в першу чергу потрібно перестати знищувати узгоджені гуманітарні коридори, припинити бойові дії і відвести свої війська з України і кораблі з української виключно морської економічної зони", - сказано в повідомленні.

У командуванні нагадали, що в перші дні вторгнення Російська Федерація анонсувала зону військових дій в північно-західній частині Чорного моря, і в порушення стандартів безпеки судноплавства і міжнародного гуманітарного права почала обстрілювати іноземні цивільні судна.

В результаті ракетних ударів ворог затопив вантажне судно Helt (прапор Панама), був пошкоджений танкер Millennial Spirit (прапор Молдова). Крім того, в північній частині Чорного моря потрапили під обстріл, поки знаходилися на якірній стоянці два балкери Namura Queen та Lord Nelson (Панама).

"Здійснюючи піратські дії, кораблі Росії захопили в полон судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію", - сказано в повідомленні.

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