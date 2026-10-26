Має вигляд порожньої СТО: Плетенчук розповів про ремонтну базу для кораблів ЧФ у Криму

За його словами, РФ наразі не має можливостей ремонтувати та обслуговувати свої кораблі на півострові.

Ремонт російських кораблів у тимчасово окупованому Криму є проблематичним для ворога, оскільки вони стають зручною ціллю для Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання, чи зберігаються в Криму умови для ремонтів та обслуговування кораблів ЧФ РФ.

"Дуже чекаємо їх в Криму, щоб ми могли завершити розпочате… Та вони (росіяни, – УНІАН) це чудово знають. Тому відповідь – "ні". Ремонтна база є, але це як порожня станція технічного обслуговування. Вона ніби є і навіть персонал туди ходить на роботу, одна біда – в’їзд заміновано. Тому особливо охочих зайти в Крим та щось там ремонтувати, немає", - підкреслив Плетенчук.

Практика показує, додав речник, що в Криму немає безпечних місць для російських кораблів, які стоять нерухомо, адже для ремонту корабель потрібно поставити в док, де він одразу стає зручною ціллю для ЗСУ.

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"Ба більше, це стосується не тільки Криму. Тому навіть в іншому пункті базування, навіть за наявністю деяких спроможностей для ремонту, це фактично неможливо", - констатував військовий.

Він також пояснив, чому військова база в абхазькому місті Очамчира, яке контролюється РФ, не стала прихистком для російського флоту. За словами Плетенчука, там немає відповідних умов для утримування великих бойових одиниць, вона скоріш підходить для невеликих одиниць ФСБ РФ.

"Тому казати, що база відіграє якусь роль – ні. Хоча так, вони (росіяни,– УНІАН) в неї вкладалися. Але це, в принципі, не про Чорноморський флот. Тому залишається лише Новоросійськ, як база, яка, по-перше, має оборонний укріплений периметр, й та, що за своїми параметрами, глибинами, наявністю причального фронту дозволяє там утримувати таку кількість кораблів", - пояснив речник ВМС України.

Як підкреслив Плетенчук, військова база – це не тільки місце для стоянки, необхідні також умови для маневрування, бо корабель, що не рухається, є статичною ціллю.

Загрози з Чорного моря для України

Як раніше писав УНІАН, на думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, якщо у Чорному морі нейтралізувати всі ракетоносії Чорноморського флоту РФ, для України залишиться серйозна загроза – авіація.

За його словами, також у цьому році Україну неодноразово атакували й російські морські дрони, але 100% цих засобів ураження знищено. Водночас це не означає, що противник не повернеться до цієї практики. Зараз росіяни більше вкладають гроші у повітряну компоненту, в якій вони отримали конкретні готові рішення – трансфер технологій з Ірану.

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