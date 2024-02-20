На нашій землі за добу ліквідували понад 1 200 супротивників, повідомили у ЗСУ.

Втрати Росії у війні проти українців за добу дуже серйозно зросли й перетнули нову психологічну позначку - тепер становлять понад 404 тисяч супротивників.

Ліквідовано ще 1 230 супротивників, і тепер загальне число "мінусованих" росіян становить 404 950 осіб, про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України на своєму каналі в Telegram. За їхніми відомостями також знищено ще п'ять ворожих танків, 36 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони.

Крім того, брухтом стали два літаки РФ, 61 дрон оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, шість одиниць спецтехніки та 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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20 лютого - 727 день від початку повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю (почалося 24 лютого 2022 року). Противники намагаються атакувати українських воїнів на низці напрямків і зазнають серйозних втрат. Варто зазначити, що втрати ворога на 19 лютого 2024 року становили приблизно 403 720 окупантів.

За відомостями Генштабу ЗСУ, опублікованими сьогодні вранці, протягом минулої доби між нашими захисниками й загарбниками було 81 бойове зіткнення. Найбільше разів супротивники атакували оборонців України на Мар'їнському напрямку - відбито 21 ворожу атаку.

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