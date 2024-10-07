У 2023 році він оголосив, що їде воювати у складі одного з підрозділів, створених із російських громадян.

На війні загинув російський опозиційний активіст Ільдар Дадін, який воював на боці ЗСУ.

Загибель росіянина підтвердили джерела Бі-бі-сі. Ті, хто воював разом із Дадіним, повідомили виданню, що він загинув, коли його підрозділ потрапив під ворожий артобстріл у Харківській області. Інших подробиць його побратими не розкрили, але описали його як героя.

У 2023 році Дадін оголосив, що їде воювати на боці ЗСУ у складі одного з підрозділів, який сформували з російських громадян.

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"РФ злочинно, необґрунтовано і несправедливо напала на Україну... Єдиний ефективний спосіб для порядної людини загалом і для росіянина зокрема протистояти російським злочинам - це збройний опір", - прокоментував тоді Дадін своє рішення.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив загибель Дадіна. Він розповів, що спочатку активіст воював у складі "Сибірського батальйону" (добровольчого формування, створеного ЗСУ восени 2023 року), а після реорганізації підрозділу "перейшов до лав "Легіону "Свобода Росії"".

Хто такий Ільдар Дадін

Дадін брав участь у мітингах і пікетах опозиції з 2011 року. А 2015 року він став першим, кого російський суд засудив за порушення закону про мітинг, унаслідок чого цю статтю стали називати "дадінською". Цю статтю було додано до Кримінального кодексу РФ 2014 року.

Тоді активіст отримав три роки в'язниці. У січні 2017 року вирок Дадіну переглянули, а в лютому він вийшов на свободу. Після цього він розповів ЗМІ про жорстокі тортури, яких зазнавав у колонії.

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