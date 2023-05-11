Секретар РНБО пообіцяв, що українська армія буде "триматися" стільки, скільки потрібно.

Захисники України будуть тримати Бахмут стільки, скільки військове та військово-політичне керівництво держави будуть вважати за необхідне для досягнення тактичних і стратегічних цілей.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Вчорашня заява генерала Сирського абсолютно відповідає дійсності - ми потрохи просуваємось, але майте на увазі, що площа Бахмуту - 41 квадратний кілометр, там є, з чим працювати, там є, де працювати, і наші військові відпрацьовують ці питання. Маємо частковий успіх. Ми Бахмут здавати не збираємося і будемо тримати стільки, скільки військові будуть вважати за необхідне для тактичних і стратегічних цілей, які мають військове та військово-політичне керівництво нашої країни", - сказав він.

Також він наголосив, що ми "працюємо за своїм планом і ні під кого підлаштовуватися не збираємось".

Останні успіхи ЗСУ під Бахмутом

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 травня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, у результаті чого окупанти на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), відступ ворога під Бахмутом пояснюється виснаженістю армії РФ: через нестачу особового складу на цей напрямок "передислокують" вже втомлені підрозділи, які важко контролювати.

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