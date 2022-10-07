У Луганській області максимальна концентрація військових супротивника, зазначив глава Луганської ОВА.

Луганська область - це реально найскладніша область України в плані деокупації.

На Луганщині максимальна концентрація військових супротивника, розповів УНІАН голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"...тут працює кілька факторів відразу - один з них... - це те, що ось ті, хто втік з Лиману і з Харкова, вони все-таки побігли всі в Луганську область. Тому концентрація військових максимальна...", - зазначив чиновник.

За його словами, вороги також мали достатньо часу, щоб заритися й підтягнути резерви.

"У них була достатня кількість часу, щоб заритися... у них була достатня кількість часу, щоб підтягнути резерви, може і погані, так, це свіжомобілізовані, але це все одно солдати, які, ну, зле, бідно, але стріляють в нашу сторону", - додав глава ОВА.

Чиновник підкреслив, що просуванню української техніки також не сприяє осіння погода - зливи, в'язкість, бруд.

Контрнаступ України 2022 - найважливіші новини

ЗСУ пішли в контрнаступ наприкінці серпня. У середині вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківщина звільнена від загарбників.

2 жовтня глава держави повідомив, що від загарбників зачищено місто Лиман Донецької області.

5 жовтня Сергій Гайдай поділився, що армія України пішла вперед в Луганській області і вже звільнила від окупантів шість населених пунктів.

ЗСУ також просувалися вперед на півдні. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу нашої армії, бригадний генерал Олексій Громов сказав, що на Херсонщині наші війська з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів.

Довідка УНІАН. У 2014 році проросійські бойовики захопили частину Луганської області і створили там так звану "ЛНР". Між захопленою територією і землею, підконтрольною Києву, з'явилася лінія розмежування.

У 2022-му РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, захопила нові території Луганщини і вирішила їх анексувати після псевдореферендуму, який не визнав майже весь світ.

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