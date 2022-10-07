Танк Abrams / фото - US Army

Очільниця Європейського парламенту Роберта Метсола знову закликала держави Євросоюзу надати Україні бойові танки.

Цитує Метсолу "Європейська правда".

"Україні потрібна важка зброя, і їй потрібні танки. Їй потрібна зброя. Країни-члени можуть їх надати у той час, як Росія здійснює ескалацію свого вторгнення та стає все більш відчайдушною. Ми повинні відповісти пропорційним способом, щоб допомогти Україні виграти у цій війні", - сказала Метсола.

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