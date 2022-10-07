Росія здійснює ескалацію свого вторгнення та стає все більш відчайдушною.

Очільниця Європейського парламенту Роберта Метсола знову закликала держави Євросоюзу надати Україні бойові танки.

Цитує Метсолу "Європейська правда".

"Україні потрібна важка зброя, і їй потрібні танки. Їй потрібна зброя. Країни-члени можуть їх надати у той час, як Росія здійснює ескалацію свого вторгнення та стає все більш відчайдушною. Ми повинні відповісти пропорційним способом, щоб допомогти Україні виграти у цій війні", - сказала Метсола.

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