Очільниця Європейського парламенту Роберта Метсола знову закликала держави Євросоюзу надати Україні бойові танки.
Цитує Метсолу "Європейська правда".
"Україні потрібна важка зброя, і їй потрібні танки. Їй потрібна зброя. Країни-члени можуть їх надати у той час, як Росія здійснює ескалацію свого вторгнення та стає все більш відчайдушною. Ми повинні відповісти пропорційним способом, щоб допомогти Україні виграти у цій війні", - сказала Метсола.
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Танки для України: що відомо
- Німеччина не хоче передавати танки для України. Олаф Шольц пояснив це рішення тим, що "не можна допустити війну НАТО проти Росії".
- Раніше Польща передала Україні бойові танки Twardy.
- Чеські волонтери скинулися на танк для ЗСУ.
- Була також інформація, що США й Німеччина зволікають з наданням Україні сучасних танків M-1 Abrams і Leopard через проблеми, пов’язані з обслуговуванням та логістикою.