Чоловік дивом вижив після наїзду ЗРК на його автомобіль.

Журналісти видання "Настоящее время" поговорили з чоловіком, який вижив після наїзду ЗРК на його машину в Києві 25 лютого.

Перехожі дістали його з автомобіля і викликали "швидку".

"Їхала бойова машина піхоти, я за нею проїхав нормально і все. А за нею танк вискочив, звідки він взявся на мою голову", - почав свою розповідь щасливчик.

"Він різко звернув на мою смугу, на зустрічну. І відразу ж удар стався. Він від'їхав назад, потім вдарив ще раз, і ще раз. І так три рази. І це добре, що їхав я сам в машині", - каже чоловік.

За його словами, поруч проїжджали якісь хлопці, зупинилися, лише тоді ЗРК поїхала. Постраждалого чоловіка витягли з машини.

"Вся ліва сторона зламана - нога і рука. Викликали швидку, привезли в лікарню. Хлопці, дуже дякую вам", - сказав чоловік і розплакався.

Він заявив, що піде в тероборону після одужання, тому що "щось з цим робити треба".

Нагадаємо, 25 лютого ЗРК на Оболоні переїхав автомобіль з 53-річним жителем Києва.

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