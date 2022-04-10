Аеропорт Дніпра повністю зруйнований, як і його інфраструктура.

17:40 Арестович прокоментував плани Росії прорватися у Дніпро та Запоріжжя "Усі "наполеонівські плани", що вони там "всіх оточать і підуть на Дніпро та Запоріжжя", можна викидати у кошик. Такого нічого не буде, вони просто не мають сил", – поділився Радник глави Офісу президента. Але, за його словами, частина сил армія Росії може кинути на зону ООС, щоб спробувати осадити хоча б Краматорськ і Слов'янськ.

17:35 Форвард Дніпра-1 Артем Довбик не стримав сліз, згадуючи про Бучу Український нападник емоційно відреагував на звірячі злочини окупантів та висловив слова подяки ЗСУ. 💬 "Все розривається всередині. Дивишся на те, що було в Бучі, і сльози ллються. Ти нічого не можеш вдіяти з цим, від тебе нічого не залежить", - сказав він. Молодий футболіст відмовився від російської мови та давав інтерв'ю українською мовою.

17:20 Валентин Резніченко повідомляє: Дніпропетровщина 10 квітня 17:15 Як і обіцяв, уточнюю по останнім "прильотам". У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки. Але ракетні удари, на жаль, не єдина загроза. Сьогодні у Синельниківському районі підірвався чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас. Це вже четверта смерть в області через такі боєприпаси. Я уже просив і ще раз прошу. Будь ласка, не беріть у руки підозрілі знахідки, не несіть їх додому. Це небезпечно. Покличте фахівців, і вони допоможуть. Рашисти вже кілька разів обстрілювали касетними снарядами наші села на кордоні з Донеччиною та Херсонщиною. Ця гидота підступна. Її особливість у тому, що боєприпаси, розкидані по великій території, ще якийсь час після обстрілу лишаються небезпечними. Потрібен час, щоб їх знешкодити.

16:44 Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що поліція затримала двох людей, які розмалювали пам'ятник Олександру Пушкіну буквою "z" "Патрульна поліція затримала двох людей. Ці люди - перезбуджені громадяни, які вважають, що Пушкін - символ російської агресії. Їх передали до СБУ, де з ними провели профілактичну бесіду та відпустили", - розповів Філатов.

16:00 Подробиці атаки від голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука. Три прильоти - на територію аеропорту в Дніпрі. Серед постраждалих - п'ятеро співробітників ДСНС.

Крім того, у Новопавлівці один цивільний загинув – взяв у руки касетний боєприпас.

15:40 Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що Росія знову повторно атакувала аеропорт у Дніпрі. Він повністю зруйнований, як і його інфраструктура. Дані про руйнування і кількість жертв уточнюються.

Також ккупанти влучили в один з інфраструктурних об'єктів у Звонецькому: "там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування і кількість жертв уточнюємо".

09:30 Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що вночі по Дніпру було 7 "прильотів" в результаті ворожих обстрілів. "7 прильотів до Дніпра вночі. Повністю зруйновано один об'єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Одна людина постраждала", - зазначив він.

У Павлограді в результаті ворожих ракетних обстрілів повністю зруйнований об'єкт інфраструктури.

У Солонянській громаді в Дніпровському районі збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає.

09:10 Вночі окупанти знищили інфраструктурний і промисловий об'єкт на Дніпропетровщині, є один потерпілий. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Крім того, в Павлоградському районі ракета влучила в промисловий об'єкт, зруйнувала приміщення і викликала загоряння, люди не постраждали. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства, постраждалих немає.

Разом з тим вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники.