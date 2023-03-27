Ворог атакував частину Дніпропетровської області дронами / фото t.me/mykola_lukashuk

Російські окупанти у понеділок, 27 березня, атакували безпілотниками Нікополь та Марганецьку громаду, внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. "Сьогодні ворог знову скерував на Дніпропетровщину безпілотники. Окупанти атакували Нікопольський район, а саме - Нікополь та Марганецьку громаду", - зазначив він.

Внаслідок атаки постраждав чоловік 1972 року народження, його госпіталізували. Крім того, внаслідок обстрілів було пошкоджено заклад освіти, приватну оселю та дві автівки. Наслідки атаки уточнюються.

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Ворог атакував частину Дніпропетровської області дронами / фото t.me/mykola_lukashuk

Ситуація в Дніпропетровській області під час війни з Росією - сьогодні це варто знати

Росіяни вже не раз били по низці населених пунктів регіону, є багато руйнувань, постраждалих та загиблих.

Зокрема, увечері 25 березня повідомлялося, що у Синельниківському районі супротивник вдарив з важкої артилерії по Великомихайлівській територіальній громаді, а Нікопольський район загарбники атакували безпілотниками.

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