Унаслідок ворожих обстрілів у Дніпропетровській області сьогодні пошкоджено заклад освіти.

Російські окупанти у понеділок, 27 березня, атакували безпілотниками Нікополь та Марганецьку громаду, внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. "Сьогодні ворог знову скерував на Дніпропетровщину безпілотники. Окупанти атакували Нікопольський район, а саме - Нікополь та Марганецьку громаду", - зазначив він.

Внаслідок атаки постраждав чоловік 1972 року народження, його госпіталізували. Крім того, внаслідок обстрілів було пошкоджено заклад освіти, приватну оселю та дві автівки. Наслідки атаки уточнюються.

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Росіяни вже не раз били по низці населених пунктів регіону, є багато руйнувань, постраждалих та загиблих.

Зокрема, увечері 25 березня повідомлялося, що у Синельниківському районі супротивник вдарив з важкої артилерії по Великомихайлівській територіальній громаді, а Нікопольський район загарбники атакували безпілотниками.

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