Дніпропетровську область вже готують до оборони. Це роблять без зайвого розголошення, заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Телеграм.
"На тлі останніх заяв про оборону Дніпропетровщини. Пропоную всім заспокоїтись. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де і які укріплення вони побудували? Це закрита інформація, в країні війна", – наголосив він.
За словами Лукашука, оборонні укріплення навколо Дніпропетровської області вже облаштовують і "цей процес розпочався не вчора". Він зазначив, що зведенням фортифікацій спільно опікуються Міністерство оборони, військові та обласна адміністрація.
"А от розгін паніки нам зараз точно не допоможе. Більше віри в ЗСУ", – додав Лукашук.
Жорін закликав готуватися до оборони Дніпропетровщини
Як писав УНІАН, раніше сьогодні заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін закликав розпочати підготовку до оборони Дніпропетровської області вже зараз, аби не робити це поспіхом в останній момент. За його словами, до цього спонукає ситуація на Покровському напрямку.
Майже одночасно із Жоріним схожий за посилом пост у своєму Фейсбуці опублікувала нардепка Мар’яна Безугла. За її словами, "Селидове вже переважно росіянами завойоване" і в "Купʼянськ вони зайшли" (що насправді досить далеко від правди). З огляду на це нардепка закликала "готувати кругову оборону" міста Павлоград у Дніпропетровській області (100 км на північний захід від Покровська) та міста Ізюм у Харківській області (50 км на захід від найближчої точки фронту) .