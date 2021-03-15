Один з поранених перебуває у важкому стані.

До Дніпра напередодні військовим вертольотом евакуювали з передової на Донбасі двох бійців з мінно-вибуховоми травмами.

Про це повідомила у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

За її даними, один з евакуйованих перебуває у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легень. Його доставили до обласної лікарні імені Мечникова. Стан другого бійця - стабільний, він перебуватиме у військовому госпіталі.

"Війна без вихідних", - написала вона.

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Автор: Юрій Годован