До Дніпра евакуювали двох бійців / facebook.com/tpguba
До Дніпра напередодні військовим вертольотом евакуювали з передової на Донбасі двох бійців з мінно-вибуховоми травмами.
Про це повідомила у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
Фото: facebook.com/tpguba
За її даними, один з евакуйованих перебуває у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легень. Його доставили до обласної лікарні імені Мечникова. Стан другого бійця - стабільний, він перебуватиме у військовому госпіталі.
"Війна без вихідних", - написала вона.
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