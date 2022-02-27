У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що знають, де і куди рухається ця колона.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявляє, що до Києва рухається велика колона ворожої бронетехніки з позначкою "V".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Денисенко сказав в ефірі каналу "Рада".

"Головна проблема на цей момент, якщо ми говоримо про місто Київ, - це те, що достатньо велика колона бронетехніки з позначкою "V" прямує до міста Києва. Але, я думаю, що ми знаємо, де вони ідуть, знаємо, куди вони ідуть, і ми готові до них", - заявив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.